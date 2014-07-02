Jednostavna zamjena pištolja: Ovaj zamjenski pištolj prikladan je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7. Odgovara za sve viskotlačne čistače kod kojih se visokotlačno crijevo priključuje na ručni pištolj pomoću kopče ("klip"), odnosno pomoću priključne kopče.