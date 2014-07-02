Pištolj G 161
Zamjenski pištolj za Kärcher Consumer visokotl. čistače klase K2 - K7. Za sve visokotlačne čistače kod kojih se visokotlačno crijevo priključuje na pištolj pomoću kopče (bez Quick Connect).
Jednostavna zamjena pištolja: Ovaj zamjenski pištolj prikladan je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7. Odgovara za sve viskotlačne čistače kod kojih se visokotlačno crijevo priključuje na ručni pištolj pomoću kopče ("klip"), odnosno pomoću priključne kopče.
Značajke i prednosti
Zamjenski pištolj za Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7
- Jednostavna zamjena pištolja.
Bajonetna spojnica
- Omogućuje priključenje svih dijelova Kärcher pribora.
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim tlakom
- Jednostavno nanošenje sredstva za čišćenje.
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Zaštita za djecu
- Otponac pištolja je blokiran.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|422 x 40 x 181