Fleksibilno plosnato crijevo od PVC-a i tekstilnog umetka s pocinčanom stezaljkom crijeva (25 - 40 mm) za transport vode. Kärcher komplet plosnatih crijeva je prikladan za primjenu na uranjajućim crpkama te je idealno rješenje za odvodnju viška vode, npr. kod poplava. Crijevo dužine 10m se može presavijati pa se stoga može uskladištiti na malo mjesta. Maksimalni radni tlak iznosi 4 - 5 bara.