Plosnato crijevo sa stezaljkom crijeva

Fleksibilno plosnato crijevo sa stezaljkom crijeva za transport vode. Idealno kao transportno crijevo za odvodnjavanje kod poplava.

Fleksibilno plosnato crijevo od PVC-a i tekstilnog umetka s pocinčanom stezaljkom crijeva (25 - 40 mm) za transport vode. Kärcher komplet plosnatih crijeva je prikladan za primjenu na uranjajućim crpkama te je idealno rješenje za odvodnju viška vode, npr. kod poplava. Crijevo dužine 10m se može presavijati pa se stoga može uskladištiti na malo mjesta. Maksimalni radni tlak iznosi 4 - 5 bara.

Značajke i prednosti
Plosnato crijevo
  • Budući da se može namotati u ravni kolut, posebno štedi prostor. U usporedbi sa standardnim crijevom ima 40% manju težinu i 90% manji volumen.
Fleksibilno plosnato crijevo od PVC-a i tekstilnog umetka s pocinčanom stezaljkom crijeva 25 - 40 mm
  • Posebno se preporuča za odvodnju vode kod poplava.
Pocinčana stezaljka crijeva
  • Zbog upotrijebljenog materijala stezaljka crijeva ne hrđa pa tako jamči dulje trajanje uporabe.
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1″
Dužina crijeva (m) 10
Boja Žuta boja
Težina (kg) 2,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 260 x 46
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
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