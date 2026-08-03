18 voltni brzi punjač zamjenjivu bateriju 18 V/5,0 Ah iz serije Kärcher Battery Power s inovativnom tehnologijom prikaza u stvarnom vremenu može napuniti do 80% u samo 94 minute. Početni komplet iz serije Kärcher Battery Power 18/50 može se koristiti za sve uređaje iz Kärcher 18 V baterijske platforme.