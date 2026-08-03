Početnički komplet Battery Power 18/50
Uključuje Battery Power zamjenjivu bateriju 18 V/5,0 Ah i brzi punjač od 18 V. Početni komplet iz serije Kärcher Battery Power 18/50 za korištenje u svim uređajima iz Kärcher 18 V bat. platforme.
18 voltni brzi punjač zamjenjivu bateriju 18 V/5,0 Ah iz serije Kärcher Battery Power s inovativnom tehnologijom prikaza u stvarnom vremenu može napuniti do 80% u samo 94 minute. Početni komplet iz serije Kärcher Battery Power 18/50 može se koristiti za sve uređaje iz Kärcher 18 V baterijske platforme.
Značajke i prednosti
Inovativna Real Time tehnologijaLCD zaslon prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i stanje baterije u svakom trenutku.
18 V izmjenjiva baterijaZa upotrebu na svim uređajima Kärcher 18 voltne baterijske platforme.
18 V brzi punjačPuni Kärcher 18 V/5,0 Ah Battery Power zamjenjivu bateriju do 80% u 94 minute.
Snažne litij-ionska ćelije
- Osigurava stalnu snagu te sprječava samostalno pražnjenje i memorijski efekt.
Automatski način skladištenja
- Produljuje vijek trajanja ćelija.
IPX5 - zašita od prskanja vode u svim smjerovima
- Sigurna zaštita tijekom uporabe mlaza vode.
Učinkovito upravljanje temperaturom
- Vrhunska učinkovitost zahvaljujući efikasnom pohranjivanju topline i pametnom korištenju baterije.
Inteligentno upravljanje ćelijama
- Štiti akumulatorsku bateriju od preopterećenja, pregrijanja i dubinskog pražnjenja.
Zidni držač
- Za uredno postavljanje punjača na zid.
Robusno kućište
- Kućišta akumulatorskih baterija Kärcher posebno su otporna na udarce.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|vrijeme punjenja baterije s brzim punjačem
|
18 V / 5,0 Ah baterija:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|184 x 133 x 147
Opseg isporuke
- Baterija: Baterija 18 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Brzi punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
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