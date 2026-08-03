Podloga glačala sa zaštitom od prianjanja za I 6006
Podloga glačala sa zašt. od prianjanja za parno glač. I 6006 s lako klizećim dnom od plem. čelika. Idealna za glač. osjetljivih tkanina kao što su svila, lan, crna odjeća ili čipk. rublje.
Savršeni rezultati glačanja - od majica s otiskom do plemenitog čipkastog rublja! Podloga glačala sa zaštitom od prianjanja za parno glačalo I 6006 s lako klizećim dnom od plemenitog čelika čuva odjeću i živce. Lako klizeće dno od plemenitog čelika izvrsno je prikladno za glačanje osjetljivih tkanina, kao što su npr. svila, lan, crni odjevni predmeti, čipkasto rublje ili majice s otiskom, pa tako pruža savršenu zaštitu. Idealno rješenje za bezbrižno glačanje bez sjajnih mjesta i tragova glačanja.
Značajke i prednosti
Rupice za izlaz pare na dnu glačala
- Optimalna raspodjela pare
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|srebrna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|285 x 135 x 19