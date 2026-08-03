Podloga glačala sa zaštitom od prianjanja za I 6006

Podloga glačala sa zašt. od prianjanja za parno glač. I 6006 s lako klizećim dnom od plem. čelika. Idealna za glač. osjetljivih tkanina kao što su svila, lan, crna odjeća ili čipk. rublje.

Savršeni rezultati glačanja - od majica s otiskom do plemenitog čipkastog rublja! Podloga glačala sa zaštitom od prianjanja za parno glačalo I 6006 s lako klizećim dnom od plemenitog čelika čuva odjeću i živce. Lako klizeće dno od plemenitog čelika izvrsno je prikladno za glačanje osjetljivih tkanina, kao što su npr. svila, lan, crni odjevni predmeti, čipkasto rublje ili majice s otiskom, pa tako pruža savršenu zaštitu. Idealno rješenje za bezbrižno glačanje bez sjajnih mjesta i tragova glačanja.

Značajke i prednosti
Rupice za izlaz pare na dnu glačala
  • Optimalna raspodjela pare
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja srebrna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 285 x 135 x 19
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH