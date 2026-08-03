Savršeni rezultati glačanja - od majica s otiskom do plemenitog čipkastog rublja! Podloga glačala sa zaštitom od prianjanja za parno glačalo I 6006 s lako klizećim dnom od plemenitog čelika čuva odjeću i živce. Lako klizeće dno od plemenitog čelika izvrsno je prikladno za glačanje osjetljivih tkanina, kao što su npr. svila, lan, crni odjevni predmeti, čipkasto rublje ili majice s otiskom, pa tako pruža savršenu zaštitu. Idealno rješenje za bezbrižno glačanje bez sjajnih mjesta i tragova glačanja.