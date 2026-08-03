Za temeljito mokro i suho čišćenje te za uklanjanje sitne prašine i grube nečistoće: mlaznica za mokri/suhi pod u DN 35 s radnom širinom od 300 milimetara za Kärcher mokre i suhe usisavače. NT podna mlaznica izrađena je od trajne plastike, a sadrži bočne valjke, trake četke i brisače koji se lako zamjenjuju. Njegova mala težina olakšava rukovanje.