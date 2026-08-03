Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje, DN 35
Plastična mlaznica za mokri/suhi pod u DN 35 za mokre i suhe usisavače. Opremljena bočnim valjcima, trakama četkica i brisačima. Radna širina: 300 mm.
Za temeljito mokro i suho čišćenje te za uklanjanje sitne prašine i grube nečistoće: mlaznica za mokri/suhi pod u DN 35 s radnom širinom od 300 milimetara za Kärcher mokre i suhe usisavače. NT podna mlaznica izrađena je od trajne plastike, a sadrži bočne valjke, trake četke i brisače koji se lako zamjenjuju. Njegova mala težina olakšava rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Količina (Komad(a))
|1
|Širina (mm)
|300
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) ( )
|300 x 150 x 80