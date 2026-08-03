Komplet abrazivnih krpa za pod uklanja svaku mrlju s kamenih podova neosjetljivih na ogrebotine. U kompletu su 2 upijajuće krpe za pod od mikrovlakana koje omogućuju odlične i higijenske rezultate čišćenja. Krpe za pod jednostavno pritisnete pomoću sustava čička na podnu mlaznicu parnog čistača EasyFix i već možete krenuti. Zajamčena čistoća do kutova i rubova. Posebno je praktično odvajanje otporne krpe za pod s podne mlaznice potpuno bez dodira s prljavštinom: u tu svrhu samo nagazite na vezicu koja se nalazi na krpi i podnu mlaznicu povucite prema gore. Zatim možete oprati krpe u perilici rublja na 60 °C.