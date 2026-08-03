Podne krpe od mikrovlakana, abrazivne 2-er Se
Abrazivne krpe za pod EasyFix uklanjaju i tvrdokorne mrlje s kamenih podova neosjetljivih na ogrebotine. Sustav čička omogućuje jednostavno postavljanje i uklanjanje bez dodira s prljavštinom.
Komplet abrazivnih krpa za pod uklanja svaku mrlju s kamenih podova neosjetljivih na ogrebotine. U kompletu su 2 upijajuće krpe za pod od mikrovlakana koje omogućuju odlične i higijenske rezultate čišćenja. Krpe za pod jednostavno pritisnete pomoću sustava čička na podnu mlaznicu parnog čistača EasyFix i već možete krenuti. Zajamčena čistoća do kutova i rubova. Posebno je praktično odvajanje otporne krpe za pod s podne mlaznice potpuno bez dodira s prljavštinom: u tu svrhu samo nagazite na vezicu koja se nalazi na krpi i podnu mlaznicu povucite prema gore. Zatim možete oprati krpe u perilici rublja na 60 °C.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|100 % poliester
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
Područja primjene
- Kameni podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice