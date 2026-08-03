Podne krpe od mikrovlakana, abrazivne 2-er Se

Abrazivne krpe za pod EasyFix uklanjaju i tvrdokorne mrlje s kamenih podova neosjetljivih na ogrebotine. Sustav čička omogućuje jednostavno postavljanje i uklanjanje bez dodira s prljavštinom.

Komplet abrazivnih krpa za pod uklanja svaku mrlju s kamenih podova neosjetljivih na ogrebotine. U kompletu su 2 upijajuće krpe za pod od mikrovlakana koje omogućuju odlične i higijenske rezultate čišćenja. Krpe za pod jednostavno pritisnete pomoću sustava čička na podnu mlaznicu parnog čistača EasyFix i već možete krenuti. Zajamčena čistoća do kutova i rubova. Posebno je praktično odvajanje otporne krpe za pod s podne mlaznice potpuno bez dodira s prljavštinom: u tu svrhu samo nagazite na vezicu koja se nalazi na krpi i podnu mlaznicu povucite prema gore. Zatim možete oprati krpe u perilici rublja na 60 °C.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 100 % poliester
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 112 x 18
Područja primjene
  • Kameni podovi
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
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Created with AI (artificial intelligence)

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