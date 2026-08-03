Poklopac usisne glave FC 5, bijeli
Još bolje skuplja prljavštinu: optimiziran poklopac usisne glave za uređaj FC 5. Idealno za sve bijele uređaje FC 5 koji još nisu serijski opremljeni time.
S novim poklopcem usisne glave za bijeli uređaj FC 5 gotovo je s prašinom na podu. Zahvaljujući integriranom podizaču vlakana i širokom kanalu za zrak još je učinkovitije skupljanje krupne prljavštine. Optimiziranim poklopcem mogu se sasvim jednostavno naknadno opremiti svi bijeli uređaji FC 5 koji još nisu serijski opremljeni time. Tako se može poboljšati cjelokupan učinak čišćenja kod starijih bijelih uređaja FC 5.
Značajke i prednosti
Integrirani podizač navoja
- Integrirane ''brazde'' omogućuju bolje hvatanje nakupine prašine i grubih čestica
Širi usisni kanal
- Učinkovitija apsorpcija većih čestica kao što su nakupine kose.
jednostavna zamjena
- Novi poklopac glave mijenja se brzo i jednostavno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|300 x 100 x 34