Poklopac usisne glave FC 5, bijeli

Još bolje skuplja prljavštinu: optimiziran poklopac usisne glave za uređaj FC 5. Idealno za sve bijele uređaje FC 5 koji još nisu serijski opremljeni time.

S novim poklopcem usisne glave za bijeli uređaj FC 5 gotovo je s prašinom na podu. Zahvaljujući integriranom podizaču vlakana i širokom kanalu za zrak još je učinkovitije skupljanje krupne prljavštine. Optimiziranim poklopcem mogu se sasvim jednostavno naknadno opremiti svi bijeli uređaji FC 5 koji još nisu serijski opremljeni time. Tako se može poboljšati cjelokupan učinak čišćenja kod starijih bijelih uređaja FC 5.

Značajke i prednosti
Integrirani podizač navoja
  • Integrirane ''brazde'' omogućuju bolje hvatanje nakupine prašine i grubih čestica
Širi usisni kanal
  • Učinkovitija apsorpcija većih čestica kao što su nakupine kose.
jednostavna zamjena
  • Novi poklopac glave mijenja se brzo i jednostavno.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 300 x 100 x 34
Kompatibilni uređaji
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Created with AI (artificial intelligence)

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