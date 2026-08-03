S novim poklopcem usisne glave za bijeli uređaj FC 5 gotovo je s prašinom na podu. Zahvaljujući integriranom podizaču vlakana i širokom kanalu za zrak još je učinkovitije skupljanje krupne prljavštine. Optimiziranim poklopcem mogu se sasvim jednostavno naknadno opremiti svi bijeli uređaji FC 5 koji još nisu serijski opremljeni time. Tako se može poboljšati cjelokupan učinak čišćenja kod starijih bijelih uređaja FC 5.