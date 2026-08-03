Poklopac usisne glave FC5, žuti

Poboljšani poklopac usisne glave. Širi zračni kanal i integrirani podizač navoja poboljšavaju učinak čišćenja, idealan za sve FC 5 uređaje koji u osnovnoj opremi nemaju navedeni dodatak.

Nema više prašine na podu: Novi poklopac usisne glave za uređaj FC 5 uključujući integrirani podizač vlakana i širi kanal za zrak omogućuju još učinkovitije skupljanje krupne prljavštine – i time poboljšava cjelokupan učinak čišćenja. Savršena nadogradnja za sve žute uređaje FC 5 koji još nisu serijski opremljeni time.

Značajke i prednosti
Integrirani podizač navoja
  • Integrirane ''brazde'' omogućuju bolje hvatanje nakupine prašine i grubih čestica
Širi usisni kanal
  • Učinkovitija apsorpcija većih čestica kao što su nakupine kose.
jednostavna zamjena
  • Novi poklopac glave mijenja se brzo i jednostavno.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 300 x 100 x 34
Kompatibilni uređaji
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Created with AI (artificial intelligence)

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