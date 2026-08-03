Nema više prašine na podu: Novi poklopac usisne glave za uređaj FC 5 uključujući integrirani podizač vlakana i širi kanal za zrak omogućuju još učinkovitije skupljanje krupne prljavštine – i time poboljšava cjelokupan učinak čišćenja. Savršena nadogradnja za sve žute uređaje FC 5 koji još nisu serijski opremljeni time.