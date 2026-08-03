Poklopac usisne glave FC5, žuti
Poboljšani poklopac usisne glave. Širi zračni kanal i integrirani podizač navoja poboljšavaju učinak čišćenja, idealan za sve FC 5 uređaje koji u osnovnoj opremi nemaju navedeni dodatak.
Nema više prašine na podu: Novi poklopac usisne glave za uređaj FC 5 uključujući integrirani podizač vlakana i širi kanal za zrak omogućuju još učinkovitije skupljanje krupne prljavštine – i time poboljšava cjelokupan učinak čišćenja. Savršena nadogradnja za sve žute uređaje FC 5 koji još nisu serijski opremljeni time.
Značajke i prednosti
Integrirani podizač navoja
- Integrirane ''brazde'' omogućuju bolje hvatanje nakupine prašine i grubih čestica
Širi usisni kanal
- Učinkovitija apsorpcija većih čestica kao što su nakupine kose.
jednostavna zamjena
- Novi poklopac glave mijenja se brzo i jednostavno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|300 x 100 x 34