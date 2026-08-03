Posebni pribor za bateriju 36V 2,5A
Zamjenjiva akumulatorska baterija od 36 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativnom tehnologijom stvarnog vremena uklj. LCD za prikaz stanja baterije. Prikladna za uporabu u svim uređajima platforme akumulatorske baterije Kärcher 36 V Battery Power.
Zamjenjiva akumulatorska baterija od 36 V / 2,5 Ah Battery Power Kärcher prikladna je za uporabu u svim uređajima platforme akumulatorske baterije Kärcher 36 V Battery Power. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji stvarnog vremena s LCD zaslonom uvijek se može vidjeti preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i stanje napunjenosti ovisno o uređaju koji se upotrebljava. Snažne litij-ionske ćelije osiguravaju konstantnu snagu i da se akumulatorska baterija ne isprazni ili izgubi kapacitet zbog čestog djelomičnog pražnjenja (efekt memorije).
Značajke i prednosti
Inovativna Real Time tehnologijaIntegrirani LCD zaslon prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i stanje napunjenosti u svakom trenutku.
36 V Kärcher akumulatorska platformaZa uporabu u svim uređajima s akumulatorskom platformom Kärcher 36 V Battery Power. Za korištenje u svim uređajima iz 36-voltne baterijske platforme Kärcher Battery Power+.
Snažne litij-ionska ćelijeLitij-ionska akumulatorska baterija jamči konstantnu snagu i sprječava samostalno pražnjenje i efekt memorije.
Automatski način skladištenja
- Produljuje vijek trajanja ćelija.
Zaštićena od mlaza vode prema IPX 5
- Sigurna zaštita tijekom uporabe mlaza vode.
Učinkovito upravljanje temperaturom
- Učinkovito puferiranje topline i inteligentno upravljanje baterijom osigurava vrhunske performanse.
Inteligentno upravljanje ćelijama
- Štiti akumulatorsku bateriju od preopterećenja, pregrijanja i dubinskog pražnjenja.
Robusno kućište
- Kućišta akumulatorskih baterija Kärcher posebno su otporna na udarce.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Energija (Wh)
|90
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|134 x 88 x 73