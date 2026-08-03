Posebni pribor za bateriju 36V 2,5A

Zamjenjiva akumulatorska baterija od 36 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativnom tehnologijom stvarnog vremena uklj. LCD za prikaz stanja baterije. Prikladna za uporabu u svim uređajima platforme akumulatorske baterije Kärcher 36 V Battery Power.

Zamjenjiva akumulatorska baterija od 36 V / 2,5 Ah Battery Power Kärcher prikladna je za uporabu u svim uređajima platforme akumulatorske baterije Kärcher 36 V Battery Power. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji stvarnog vremena s LCD zaslonom uvijek se može vidjeti preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i stanje napunjenosti ovisno o uređaju koji se upotrebljava. Snažne litij-ionske ćelije osiguravaju konstantnu snagu i da se akumulatorska baterija ne isprazni ili izgubi kapacitet zbog čestog djelomičnog pražnjenja (efekt memorije).

Značajke i prednosti
Posebni pribor za bateriju 36V 2,5A: Inovativna Real Time tehnologija
Inovativna Real Time tehnologija
Integrirani LCD zaslon prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i stanje napunjenosti u svakom trenutku.
Posebni pribor za bateriju 36V 2,5A: 36 V Kärcher akumulatorska platforma
36 V Kärcher akumulatorska platforma
Za uporabu u svim uređajima s akumulatorskom platformom Kärcher 36 V Battery Power. Za korištenje u svim uređajima iz 36-voltne baterijske platforme Kärcher Battery Power+.
Posebni pribor za bateriju 36V 2,5A: Snažne litij-ionska ćelije
Snažne litij-ionska ćelije
Litij-ionska akumulatorska baterija jamči konstantnu snagu i sprječava samostalno pražnjenje i efekt memorije.
Automatski način skladištenja
  • Produljuje vijek trajanja ćelija.
Zaštićena od mlaza vode prema IPX 5
  • Sigurna zaštita tijekom uporabe mlaza vode.
Učinkovito upravljanje temperaturom
  • Učinkovito puferiranje topline i inteligentno upravljanje baterijom osigurava vrhunske performanse.
Inteligentno upravljanje ćelijama
  • Štiti akumulatorsku bateriju od preopterećenja, pregrijanja i dubinskog pražnjenja.
Robusno kućište
  • Kućišta akumulatorskih baterija Kärcher posebno su otporna na udarce.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Kapacitet (Ah) 2,5
Energija (Wh) 90
Boja Crna
Težina (kg) 0,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 134 x 88 x 73
Posebni pribor za bateriju 36V 2,5A
Posebni pribor za bateriju 36V 2,5A
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