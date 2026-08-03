Zamjenjiva akumulatorska baterija od 36 V / 2,5 Ah Battery Power Kärcher prikladna je za uporabu u svim uređajima platforme akumulatorske baterije Kärcher 36 V Battery Power. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji stvarnog vremena s LCD zaslonom uvijek se može vidjeti preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i stanje napunjenosti ovisno o uređaju koji se upotrebljava. Snažne litij-ionske ćelije osiguravaju konstantnu snagu i da se akumulatorska baterija ne isprazni ili izgubi kapacitet zbog čestog djelomičnog pražnjenja (efekt memorije).