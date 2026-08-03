Posebni pribor za bateriju 36V 5,0A
36 V / 5,0 Ah Battery Power Izmjenjiva baterija s inovativnom tehnologijom u stvarnom vremenu uklj. LCD zaslon za prikaz razine baterije. Prikladno za sve uređaje na Kärcher baterijskoj platformi od 36 V.
Zašto više kad je jedna dovoljna: izmjenjiva baterija Kärcher od 36V/5,0Ah može se koristiti u svim uređajima platforme baterija Kärcher od 36 V. To štedi kupnju više baterija. Opremljena litij-ionskim stanicama, baterija pruža iste performanse dugoročno. Samopražnjenje baterije i gubitak kapaciteta s čestim djelomičnim pražnjenjem (efekt memorije) stvar su prošlosti. Inovativna tehnologija u stvarnom vremenu s integriranim LCD zaslonom na prvi pogled prikazuje preostalo vrijeme, stanje napunjenosti i kapacitet baterije,a zahvaljujući ugodnim elementima kućišta na dodir, baterija ne isklizne čak ni na glatkim ili kosim površinama.
Značajke i prednosti
Inovativna Real Time tehnologijaIntegrirani LCD zaslon prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i stanje napunjenosti u svakom trenutku.
36 V Kärcher akumulatorska platformaZa uporabu u svim uređajima s akumulatorskom platformom Kärcher 36 V Battery Power. Za korištenje u svim uređajima iz 36-voltne baterijske platforme Kärcher Battery Power+.
Snažne litij-ionska ćelijeLitij-ionska akumulatorska baterija jamči konstantnu snagu i sprječava samostalno pražnjenje i efekt memorije.
Automatski način skladištenja
Zaštićena od mlaza vode prema IPX 5
- Sigurna zaštita tijekom uporabe mlaza vode.
Učinkovito upravljanje temperaturom
- Učinkovito puferiranje topline i inteligentno upravljanje baterijom osigurava vrhunske performanse.
Inteligentno upravljanje ćelijama
- Štiti akumulatorsku bateriju od preopterećenja, pregrijanja i dubinskog pražnjenja.
Robusno kućište
- Kućišta akumulatorskih baterija Kärcher posebno su otporna na udarce.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|5
|Energija (Wh)
|180
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|134 x 88 x 118