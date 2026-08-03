Zašto više kad je jedna dovoljna: izmjenjiva baterija Kärcher od 36V/5,0Ah može se koristiti u svim uređajima platforme baterija Kärcher od 36 V. To štedi kupnju više baterija. Opremljena litij-ionskim stanicama, baterija pruža iste performanse dugoročno. Samopražnjenje baterije i gubitak kapaciteta s čestim djelomičnim pražnjenjem (efekt memorije) stvar su prošlosti. Inovativna tehnologija u stvarnom vremenu s integriranim LCD zaslonom na prvi pogled prikazuje preostalo vrijeme, stanje napunjenosti i kapacitet baterije,a zahvaljujući ugodnim elementima kućišta na dodir, baterija ne isklizne čak ni na glatkim ili kosim površinama.