Posebno duga mlaznica za fuge (350 mm) izrađena je od nezapaljivog materijala i omogućuje usisavanje hladnog pepela na teško dostupnim mjestima – primjerice u kaminu, kaljevoj peći ili roštilju. Posebno duga mlaznica za fuge prikladna je kao dodatni pribor za sve usisavače za pepeo i suhe usisavače iz područja Home & Garden.