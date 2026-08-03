posebno duga mlaznica za fuge
Posebno duga mlaznica za fuge (350 mm) od nezapaljivog materijala za usisavanje hladnog pepela. Prikladna za sve usisavače za pepeo i suhe usisavače Kärcher iz područja Home & Garden.
Posebno duga mlaznica za fuge (350 mm) izrađena je od nezapaljivog materijala i omogućuje usisavanje hladnog pepela na teško dostupnim mjestima – primjerice u kaminu, kaljevoj peći ili roštilju. Posebno duga mlaznica za fuge prikladna je kao dodatni pribor za sve usisavače za pepeo i suhe usisavače iz područja Home & Garden.
Značajke i prednosti
Izrađeno od nezapaljivog materijala
Posebno duga za teško pristupačna mjesta u kaminu, kaljevoj peći ili roštilju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|350 x 41 x 41
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj