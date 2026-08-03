Površinski čistač FR Classic

Idealni početnički model u seriji Kärcher površinskih čistača za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina. Sa zaštitom od prskanja i radnim tlakom do 150 bara.

FR Classic je početnički model u seriji Kärcher površinskih čistača za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina sa zaštitom od prskanja vode. Osvaja svojim radnim tlakom do 150 bara i protokom vode od 600 litara vode na sat, pri čemu je voda zagrijana na 40 °C. Molimo Vas da imate u vidu da je komplet mlaznica potrebno zasebno naručiti.

Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer (mm) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina (kg) 1,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,1
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