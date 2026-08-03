FR Classic je početnički model u seriji Kärcher površinskih čistača za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina sa zaštitom od prskanja vode. Osvaja svojim radnim tlakom do 150 bara i protokom vode od 600 litara vode na sat, pri čemu je voda zagrijana na 40 °C. Molimo Vas da imate u vidu da je komplet mlaznica potrebno zasebno naručiti.