Površinski čistač FR Classic
Idealni početnički model u seriji Kärcher površinskih čistača za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina. Sa zaštitom od prskanja i radnim tlakom do 150 bara.
FR Classic je početnički model u seriji Kärcher površinskih čistača za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina sa zaštitom od prskanja vode. Osvaja svojim radnim tlakom do 150 bara i protokom vode od 600 litara vode na sat, pri čemu je voda zagrijana na 40 °C. Molimo Vas da imate u vidu da je komplet mlaznica potrebno zasebno naručiti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M 18
|Težina (kg)
|1,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,1
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