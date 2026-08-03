Površinski čistač FRV 30

S integriranim, automatskim usisavanjem prljave vode, FRV 30 čini površinsko čišćenje još učinkovitijim te omogućuje primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Više nema zamornog ispiranja površine nakon čišćenja, budući da je prljavu vodu moguće ciljano odvesti isporučenim usisnim crijevom dužine 5 m. Dodatne karakteristike su neupadljivi kotačići i dvostruki keramički ležaj. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.