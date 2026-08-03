PowerControl mlazna cijev 027

PowerControl mlazna cijev s mlaznicom veličine 027 omogućuje kontinuirano mijenjanje tlaka izravno na ručki pa stoga i točnu prilagodbu snage odgovarajućem zadatku.

Idealna alternativa za Vaš visokotlačni čistač bez Servo-Control funkcije: Naša PowerControl mlazna cijev 027 s patentiranom konturom Power mlaznice za povećanje učinka čišćenja i do 40 posto ima kontinuirano i vrlo jednostavno mijenjanje tlaka u neposrednom dosegu zahvata od strane korisnika. Stoga je i za vrijeme korištenja snagu čišćenja moguće precizno prilagoditi zadatku čišćenja. Putem integriranog niskotlačnog moda moguće je ciljano koristiti sredstvo za čišćenje. Kako bi se rezultat dodatno optimiralo, tu je promjena razine mlaza, koja osigurava uvijek odgovarajući radni kut.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Boja antracit
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
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