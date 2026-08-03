Naša PowerControl mlazna cijev 034 omogućuje Vam da snagu čišćenja svog visokotlačnog čistača uvijek kontinuirano prilagodite odgovarajućem zadatku. Trebate li trenutno više ili manje tlaka: Patentirana Kärcher kontura Power mlaznice povećava učinak čišćenja za oko 40 posto. Regulator promjene tlaka nalazi se neposredno u dosegu Vaše ruke te se njime vrlo jednostavno rukuje za vrijeme rada. Za ciljano doziranje sredstva za čišćenje integriran je niskotlačni mod, dok pomicanje razina mlaza jamči uvijek ispravan radni kut.