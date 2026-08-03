PowerControl mlazna cijev 038

Brza, jednostavna, precizna promjena tlaka izravno na ručki: PowerControl mlazna cijev s mlaznicom veličine 038 za točnu prialgodbu radnog tlaka odgovarajućem zadatku.

Naša PowerControl mlazna cijev 038 osvaja patentiranom Kärcher konturom Power mlaznice za povećanje učinka čišćenja za oko 40 posto, te je alternativa uređajima s funkcijom Servo-Control. Pomoću kontinuiranog mijenjanja tlaka sasvim ćete jednostavno snagu čišćenje prilagoditi stvarnom zadatku, bez prekidanja posla. Sredstva za čišćenje doziraju se putem specijalnog niskotlačnog moda, dok se optimalni kut rada odabire uz pomoć integriranog mijenjanja razine mlaza. Regulator je u dosegu držanja te je vrlo jednostavan za rukovanje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Boja antracit
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
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