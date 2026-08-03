PowerControl mlazna cijev 042
Naša PowerControl mlazna cijev s mlaznicom veličine 042 omogućuje odgovarajuću snagu čišćenja za svaki zadatak čišćenja. Kontinuirano, precizno mijenjanje tlaka izravno na ručki.
Manje je više: Putem kontinuiranog mijenjanja tlaka kod naše PowerControl mlazne cijevi 042 sada ćete snagu čišćenja optimalno prilagoditi odgovarajućem zadatku čišćenja, i to bez prekida rada. Prilagodbe se jednostavno realiziraju budući da su ergonomski smještene u izravnom području držanja. Radi dodatnog optimiziranja, patentirana Kärcher kontura Power mlaznice povećava učinak čišćenja za oko 40 posto. Specijalni niskotlačni mod omogućuje ciljano doziranje sredstva za čišćenje, a također se i radni kut može bez problema namjestiti zahvaljujući inovativnom mijenjanju razina mlaza.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|antracit
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
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Kompatibilni uređaji
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