Manje je više: Putem kontinuiranog mijenjanja tlaka kod naše PowerControl mlazne cijevi 042 sada ćete snagu čišćenja optimalno prilagoditi odgovarajućem zadatku čišćenja, i to bez prekida rada. Prilagodbe se jednostavno realiziraju budući da su ergonomski smještene u izravnom području držanja. Radi dodatnog optimiziranja, patentirana Kärcher kontura Power mlaznice povećava učinak čišćenja za oko 40 posto. Specijalni niskotlačni mod omogućuje ciljano doziranje sredstva za čišćenje, a također se i radni kut može bez problema namjestiti zahvaljujući inovativnom mijenjanju razina mlaza.