Predfiltar za crpke, mali

Mali predfiltar, veliki učinak: predfiltar za crpke čuva vrtne crpke, kućne automate za vodu i vodovode od grubih čestica nečistoće ili pijeska. Sa sustavom brtvljenja PerfectConnect.

Mali predfiltar uklanja grube čestice nečistoće i pijeska u uobičajenim vrtnim crpkama, kućnim automatima za vodu i kućnim vodovodima – čime se također produljuje životni vijek uređaja. Predfiltar je posebice prikladan za uređaje bez integriranog filtra s dobavnom količinom do 4.000 l/h kao i s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Filtarski umetak se sasvim jednostavno vadi u svrhu čišćenja. Širina očica finog filtra iznosi 250 µm (0,25 mm). Zahvaljujući radijalnom sustavu brtvljenja PerfectConnect iz novog BP pribora, pouzdano brtvljenje i vrlo jednostavna montaža su zajamčeni.

Značajke i prednosti
Filtar koji se može vaditi
  • Filtar se može prati pod tekućom vodom te se stoga može uvijek iznova koristiti.
Predfiltar pumpe, mali
  • Za crpke s protokom vode do 4.000 l/h.
Predfiltar
  • Za dodatnu zaštitu crpke od grubih čestica nečistoće i pijeska.
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine Do 4.000 l/h Širina petlje: 250 µm (0,25 mm)
Tlak (bar) 8
Širina očica (mm) 0,25
Veličina navoja G1
Boja Crna
Težina (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 120 x 220 x 200

Oprema

  • Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
  • Filtracija prljavštine iz vode
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