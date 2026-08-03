Mali predfiltar uklanja grube čestice nečistoće i pijeska u uobičajenim vrtnim crpkama, kućnim automatima za vodu i kućnim vodovodima – čime se također produljuje životni vijek uređaja. Predfiltar je posebice prikladan za uređaje bez integriranog filtra s dobavnom količinom do 4.000 l/h kao i s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Filtarski umetak se sasvim jednostavno vadi u svrhu čišćenja. Širina očica finog filtra iznosi 250 µm (0,25 mm). Zahvaljujući radijalnom sustavu brtvljenja PerfectConnect iz novog BP pribora, pouzdano brtvljenje i vrlo jednostavna montaža su zajamčeni.