Predfiltar za crpke, mali
Mali predfiltar, veliki učinak: predfiltar za crpke čuva vrtne crpke, kućne automate za vodu i vodovode od grubih čestica nečistoće ili pijeska. Sa sustavom brtvljenja PerfectConnect.
Mali predfiltar uklanja grube čestice nečistoće i pijeska u uobičajenim vrtnim crpkama, kućnim automatima za vodu i kućnim vodovodima – čime se također produljuje životni vijek uređaja. Predfiltar je posebice prikladan za uređaje bez integriranog filtra s dobavnom količinom do 4.000 l/h kao i s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Filtarski umetak se sasvim jednostavno vadi u svrhu čišćenja. Širina očica finog filtra iznosi 250 µm (0,25 mm). Zahvaljujući radijalnom sustavu brtvljenja PerfectConnect iz novog BP pribora, pouzdano brtvljenje i vrlo jednostavna montaža su zajamčeni.
Značajke i prednosti
Filtar koji se može vaditi
- Filtar se može prati pod tekućom vodom te se stoga može uvijek iznova koristiti.
Predfiltar pumpe, mali
- Za crpke s protokom vode do 4.000 l/h.
Predfiltar
- Za dodatnu zaštitu crpke od grubih čestica nečistoće i pijeska.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|Do 4.000 l/h Širina petlje: 250 µm (0,25 mm)
|Tlak (bar)
|8
|Širina očica (mm)
|0,25
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|120 x 220 x 200
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
- Filtracija prljavštine iz vode
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