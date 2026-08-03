Predfiltar za crpke, veliki
Predfiltar crpke štiti vrtne crpke, kućne automate za vodu i kućne vodovode od grubih čestica nečistoće ili pijeska. Uklj. PerfectConnect sustav brtvljenja za pouzdano brtvljenje.
Predfiltar za crpke prikladan je za sve uobičajene vrtne crpke, kućne automate za vodu i kućne vodovode s priključnim navojem G1 (33,3 mm) – posebice za uređaje bez integriranog filtra s dobavnom količinom do 6.000 l/h. Predfiltar učinkovito štiti crpku od grubih čestica nečistoće ili pijeska i tako produljuje njezin životni vijek. Filtarski umetak može se izvaditi radi čišćenja. Širina očica finog filtra iznosi 250 µm (0,25 mm). Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje jednostavnu montažu, pouzdano brtvi te tako jamči rad crpki bez smetnji.
Značajke i prednosti
Filtar koji se može vaditi
- Filtar se može prati pod tekućom vodom te se stoga može uvijek iznova koristiti.
Predfiltar pumpe, veliki
- Za crpke s protokom vode do 6.000 l/h.
Predfiltar
- Za dodatnu zaštitu crpke od grubih čestica nečistoće i pijeska.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|Do 6.000 l/h Širina petlje: 250 µm (0,25 mm)
|Tlak (bar)
|8
|Širina očica (mm)
|0,25
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|120 x 220 x 316
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
- Filtracija prljavštine iz vode