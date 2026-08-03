Predfiltar za crpke prikladan je za sve uobičajene vrtne crpke, kućne automate za vodu i kućne vodovode s priključnim navojem G1 (33,3 mm) – posebice za uređaje bez integriranog filtra s dobavnom količinom do 6.000 l/h. Predfiltar učinkovito štiti crpku od grubih čestica nečistoće ili pijeska i tako produljuje njezin životni vijek. Filtarski umetak može se izvaditi radi čišćenja. Širina očica finog filtra iznosi 250 µm (0,25 mm). Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje jednostavnu montažu, pouzdano brtvi te tako jamči rad crpki bez smetnji.