Predfiltar za pumpu, veliki

Predfiltar za pumpu za zaštitu vrtnih pumpi, kućanskih automata za vodu i kućnih vodovoda od krupnih čestica prljavštine ili pijeska.

Predfiltar za pumpu za sve uobičajene vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode - posebice za uređaje bez integriranog filtra s količinom dobave do 6.000 l/h. Predfiltar učinkovito štiti pumpu od krupnih čestica prljavštine ili pijeska pa tako povećava njezinu trajnost. Filtarski umetak se vadi za čišćenje. Širina očica finog filtra iznosi 250 µm (0,25mm). Ovaj predfiltar je prikladan za sve gore navedene pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm).

Značajke i prednosti
Filtar koji se može vaditi
  • Filtar se može prati pod tekućom vodom te se stoga može uvijek iznova koristiti.
Predfiltar pumpe, veliki
  • Za pumpe s protokom vodom do 6000 l/h
Predfiltar
  • Za dodatnu zaštitu pumpe od krupnih čestica nečistoće i pijeska
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine Do 6.000 l/h Širina petlje: 250 µm (0,25 mm)
Širina očica (mm) 0,25
Boja Crna
Težina (kg) 1,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 122 x 189 x 314
Područja primjene
  • Filtracija prljavštine iz vode
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