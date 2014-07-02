Predfiltar za pumpu za sve uobičajene vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode - posebice za uređaje bez integriranog filtra s količinom dobave do 6.000 l/h. Predfiltar učinkovito štiti pumpu od krupnih čestica prljavštine ili pijeska pa tako povećava njezinu trajnost. Filtarski umetak se vadi za čišćenje. Širina očica finog filtra iznosi 250 µm (0,25mm). Ovaj predfiltar je prikladan za sve gore navedene pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm).