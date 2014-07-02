Odvojivi predfiltar od plemenitog čelika služi za zaštitu rotora crpke od začepljenja grubim česticama nečistoće te tako povećava sigurnost funkcioniranja uranjajuće crpke. Odvojivi predfiltar od plemenitog čelika dostupan je za sljedeće uranjajuće crpke: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000.