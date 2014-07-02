Predfiltar za uranjajuće crpke, veliki
Odvojivi predfiltar od plemenitog čelika služi za zaštitu rotora crpke od začepljenja pa stoga povećava sigurnost funkcioniranja uranjajuće crpke.
Odvojivi predfiltar od plemenitog čelika služi za zaštitu rotora crpke od začepljenja grubim česticama nečistoće te tako povećava sigurnost funkcioniranja uranjajuće crpke. Odvojivi predfiltar od plemenitog čelika dostupan je za sljedeće uranjajuće crpke: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000.
Značajke i prednosti
Demontažni predfiltar od plemenitog čelika
- Odvojivi predfiltar za jednostavno postavljanje na crpku. Štiti kolo crpke od začepljenja od grana ili čestica nečistoće te povećava sigurnost funkcioniranja.
Predfiltar za uranjajuće crpke veliki
- Za Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|210 x 210 x 70
Područja primjene
- Filtracija prljavštine iz vode