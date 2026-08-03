Robusni predfilter može se opcionalno montirati na podvodnu pumpu. Uporaba predfiltera posebice se preporučuje kod primjene pumpe u jako zaprljanoj vodi, kao npr. u građevinskim jamama ili u slučaju poplava. Uz pomoć ovog filtera moguće je spriječiti prodiranje velikih čestica prljavštine u pumpu. To štiti rotor pumpe i sprječava začepljenje pumpe granama ili česticama prljavštine, a time se povećava sigurnost u uporabi. Ovaj predfilter za pumpe odgovara za podvodne pumpe SP 9.000 do SP 16.000 Flat/Dirt kao i za SP 1 do SP 5 Flat/Dirt te ima širinu mrežice od oko 5 millimetara.