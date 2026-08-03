Predfilter za podvodne pumpe, mali

Štiti podvodnu pumpu i time povećava sigurnost u radu: robusni predfilter koji se jednostavno montira, za podvodne pumpe SP 9.000 do SP 16.000 Flat/Dirt i SP 1 do SP 5 Flat/Dirt.

Robusni predfilter može se opcionalno montirati na podvodnu pumpu. Uporaba predfiltera posebice se preporučuje kod primjene pumpe u jako zaprljanoj vodi, kao npr. u građevinskim jamama ili u slučaju poplava. Uz pomoć ovog filtera moguće je spriječiti prodiranje velikih čestica prljavštine u pumpu. To štiti rotor pumpe i sprječava začepljenje pumpe granama ili česticama prljavštine, a time se povećava sigurnost u uporabi. Ovaj predfilter za pumpe odgovara za podvodne pumpe SP 9.000 do SP 16.000 Flat/Dirt kao i za SP 1 do SP 5 Flat/Dirt te ima širinu mrežice od oko 5 millimetara.

Značajke i prednosti
Robusni predfiltar
  • Štiti rotor pumpe od začepljenja od grana ili čestica nečistoće i povećava sigurnost u funkcioniranju.
Klik-sustav
  • Jednostavno i brzo postavljanje na podvodnu pumpu.
Širina očica 5 mm
  • Protok se ne smanjuje, a sigurnost u radu se povećava.
Specifikacije

Tehnički podaci

Širina očica (mm) 5
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 177 x 179 x 53
Područja primjene
  • Filtracija prljavštine iz vode
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH