Predfilter za podvodne pumpe, mali
Štiti podvodnu pumpu i time povećava sigurnost u radu: robusni predfilter koji se jednostavno montira, za podvodne pumpe SP 9.000 do SP 16.000 Flat/Dirt i SP 1 do SP 5 Flat/Dirt.
Robusni predfilter može se opcionalno montirati na podvodnu pumpu. Uporaba predfiltera posebice se preporučuje kod primjene pumpe u jako zaprljanoj vodi, kao npr. u građevinskim jamama ili u slučaju poplava. Uz pomoć ovog filtera moguće je spriječiti prodiranje velikih čestica prljavštine u pumpu. To štiti rotor pumpe i sprječava začepljenje pumpe granama ili česticama prljavštine, a time se povećava sigurnost u uporabi. Ovaj predfilter za pumpe odgovara za podvodne pumpe SP 9.000 do SP 16.000 Flat/Dirt kao i za SP 1 do SP 5 Flat/Dirt te ima širinu mrežice od oko 5 millimetara.
Značajke i prednosti
Robusni predfiltar
- Štiti rotor pumpe od začepljenja od grana ili čestica nečistoće i povećava sigurnost u funkcioniranju.
Klik-sustav
- Jednostavno i brzo postavljanje na podvodnu pumpu.
Širina očica 5 mm
- Protok se ne smanjuje, a sigurnost u radu se povećava.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Širina očica (mm)
|5
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|177 x 179 x 53
Područja primjene
- Filtracija prljavštine iz vode