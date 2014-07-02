Prekidač s plovkom
Prekidač s plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode.
Prekidač s plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode te na taj način automatski nadzire postupak pražnjenja. Može se koristiti zajedno s vrtnim pumpama, podvodnim tlačnim pumpama, kućanskim automatima za vodu i kućnim vodovodima. U opseg isporuke uključen je specijalni priključni kabel dužine 10 m. Pozor: u kombinaciji s GP 60/70 Mobile Control prikladan samo za isključivanje pumpe.
Značajke i prednosti
Priključni kabel 10 m
- Dopušta uporabu također i kod udaljenog spremnika za vodu odnosno za nisko smještene spremnike.
Prekidač s plovkom
- Regulira uključivanje/isključivanje pumpe preko razine vode kod udaljenog spremnika za vodu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|210 x 270 x 55
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
- Za primjenu kod poplava