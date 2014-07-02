Prekidač s plovkom

Prekidač s plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode.

Prekidač s plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode te na taj način automatski nadzire postupak pražnjenja. Može se koristiti zajedno s vrtnim pumpama, podvodnim tlačnim pumpama, kućanskim automatima za vodu i kućnim vodovodima. U opseg isporuke uključen je specijalni priključni kabel dužine 10 m. Pozor: u kombinaciji s GP 60/70 Mobile Control prikladan samo za isključivanje pumpe.

Značajke i prednosti
Priključni kabel 10 m
  • Dopušta uporabu također i kod udaljenog spremnika za vodu odnosno za nisko smještene spremnike.
Prekidač s plovkom
  • Regulira uključivanje/isključivanje pumpe preko razine vode kod udaljenog spremnika za vodu
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 1,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 210 x 270 x 55
Područja primjene
  • Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
  • Za primjenu kod poplava
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Created with AI (artificial intelligence)

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