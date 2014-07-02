Prekidač s plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode te na taj način automatski nadzire postupak pražnjenja. Može se koristiti zajedno s vrtnim pumpama, podvodnim tlačnim pumpama, kućanskim automatima za vodu i kućnim vodovodima. U opseg isporuke uključen je specijalni priključni kabel dužine 10 m. Pozor: u kombinaciji s GP 60/70 Mobile Control prikladan samo za isključivanje pumpe.