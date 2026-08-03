Pressure reducer attachment kit, 1/2 inch
Za montažu na bazu naših blastera sa suhim ledom s L2P tehnologijom: pribor za pričvršćivanje s reduktorom tlaka, separatorom vode i ulja. Pritisak mlaza prilagođava se prema potrebi.
U nekoliko jednostavnih koraka, pribor za pričvršćivanje razvijen za jednostavnu naknadnu ugradnju na Home Base naših mlaznica za suhi led s L2P tehnologijom omogućuje podešavanje pritiska mlaza na samom stroju kako bi odgovarao predmetnoj primjeni. Zahvaljujući integriranom reduktoru tlaka, tlak se može podešavati u širokom rasponu, između 0,5 i 10,0 bara, a također se može zaključati u položaju. Gubici tlaka su izuzetno niski. Ciklonski separator, kao i filtar za vodu i ulja jamče uvijek siguran rad, čak i ako je komprimirani zrak koji se dovodi izvana lošije kvalitete. Za dodatnu pogodnost, razina punjenja može se lako očitati izvana u bilo kojem trenutku, a funkcija pražnjenja je poluautomatska.
Značajke i prednosti
Regulacija tlaka mlaza
- Abrazivnost pjeskarenja suhim ledom je podesiva.
- Omogućuje raznovrsne mogućnosti primjene.
Filtriranje komprimiranog zraka
- Siguran rad zahvaljujući filteru, kao i separatoru vode i ulja.
Jednostavna montaža
- Također se jednostavno sastavlja i rastavlja za laike.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|265 x 210 x 285
Područja primjene
- Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
- Za čišćenje presvlaka i tekstila
- Za čišćenje upravljačkih kabina, električnih komponenti i upravljačkih elemenata
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
- Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica