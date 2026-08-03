U nekoliko jednostavnih koraka, pribor za pričvršćivanje razvijen za jednostavnu naknadnu ugradnju na Home Base naših mlaznica za suhi led s L2P tehnologijom omogućuje podešavanje pritiska mlaza na samom stroju kako bi odgovarao predmetnoj primjeni. Zahvaljujući integriranom reduktoru tlaka, tlak se može podešavati u širokom rasponu, između 0,5 i 10,0 bara, a također se može zaključati u položaju. Gubici tlaka su izuzetno niski. Ciklonski separator, kao i filtar za vodu i ulja jamče uvijek siguran rad, čak i ako je komprimirani zrak koji se dovodi izvana lošije kvalitete. Za dodatnu pogodnost, razina punjenja može se lako očitati izvana u bilo kojem trenutku, a funkcija pražnjenja je poluautomatska.