Pressure reducer attachment kit, 1/2 inch

Za montažu na bazu naših blastera sa suhim ledom s L2P tehnologijom: pribor za pričvršćivanje s reduktorom tlaka, separatorom vode i ulja. Pritisak mlaza prilagođava se prema potrebi.

U nekoliko jednostavnih koraka, pribor za pričvršćivanje razvijen za jednostavnu naknadnu ugradnju na Home Base naših mlaznica za suhi led s L2P tehnologijom omogućuje podešavanje pritiska mlaza na samom stroju kako bi odgovarao predmetnoj primjeni. Zahvaljujući integriranom reduktoru tlaka, tlak se može podešavati u širokom rasponu, između 0,5 i 10,0 bara, a također se može zaključati u položaju. Gubici tlaka su izuzetno niski. Ciklonski separator, kao i filtar za vodu i ulja jamče uvijek siguran rad, čak i ako je komprimirani zrak koji se dovodi izvana lošije kvalitete. Za dodatnu pogodnost, razina punjenja može se lako očitati izvana u bilo kojem trenutku, a funkcija pražnjenja je poluautomatska.

Značajke i prednosti
Regulacija tlaka mlaza
  • Abrazivnost pjeskarenja suhim ledom je podesiva.
  • Omogućuje raznovrsne mogućnosti primjene.
Filtriranje komprimiranog zraka
  • Siguran rad zahvaljujući filteru, kao i separatoru vode i ulja.
Jednostavna montaža
  • Također se jednostavno sastavlja i rastavlja za laike.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 265 x 210 x 285
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
  • Za čišćenje presvlaka i tekstila
  • Za čišćenje upravljačkih kabina, električnih komponenti i upravljačkih elemenata
  • Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
  • Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica
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Created with AI (artificial intelligence)

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