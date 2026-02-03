Pribor za unutarnje čišćenje auta

Od prostora za noge preko sjedala pa sve do prtljažnika: poseban komplet pribora za višenamjenske usisavače Kärcher Home & Garden omogućuje čišćenje kabine auta bez previda.

Uz pomoć opsežnog kompleta pribora koji se sastoji od produžnog crijeva duljine 1,5 m, posebno duge mlaznice za fuge, automobilske mlaznice, četke za usisavanje s tvrdim čekinjama, četke za usisavanje s mekim čekinjama i krpe od mikrovlakana za glatke površine i prozorske površine čišćenje unutrašnjosti automobila postaje dječja igra – a auto bez premca čista ugodna zona. Prostor za noge, tepih, autosjedala, armaturna ploča, središnja konzola, stakla ili prtljažnika: Uz pomoć ovog kompleta pribora čitava je unutrašnjost automobila blistavo čista u tren oka. Savršeno se mogu očistiti teško dostupna mjesta kao što su međuprostori i osjetljive površine. Komplet pribora prikladan je za sve višenamjenske usisavače Kärcher Home & Garden.

Značajke i prednosti
Opsežan komplet pribora za temeljito kompletno čišćenje unutrašnjosti automobila
Uključujući produžno crijevo 1,5 m za veći radijus djelovanja i više slobode u kretanju
Pribor za sve Kärcher Home & Garden usisavače i vlažne i suhe usisavače
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (-part) 6
Sastav vlakana tekstila 80 % poliester, 20 % poliamid
Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 560 x 230 x 130
Područja primjene
  • Međuprostori
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Bočni džepovi u automobilu
  • Armaturna ploča
  • Srednja konzola
  • Prtljažnik
  • Auto-sjedala
  • Stražnje sjedalo
  • Prostor za noge
  • Vjetrobranska stakla
