Pribor - zamjenske mlaznice T 350
Kvalitetne zamjenske mlaznice jamče jednostavnu zamjenu mlaznica te su prikladne za površinske čistače T-Racer T 300 / T 350 za visokotlačne čistače klase K 2 do K 7.
Visokokvalitetne zamjenske mlaznice omogućuju jednostavnu zamjenu mlaznica te su prikladne za zamjenu mlaznica kod površinskog čistača T-Racer T 300 / T 350 za klase uređaja K 2 do K 7. Komplet se sastoji od tri para mlaznica za različite razrede snage viskotlačnih uređaja, kao i dviju kopči za pričvršćenje.
Značajke i prednosti
Zamjenska mlaznica
- Brža i jednostavnija zamjena starih mlaznica.
- Visoka kvaliteta za dug životni vijek.
Visoki tlak - plosnati mlaz
- Ravnomjerno čišćenje i otapanje tvrdokornih nečistoća.
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|17 x 17 x 18