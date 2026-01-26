Visokokvalitetne zamjenske mlaznice omogućuju jednostavnu zamjenu mlaznica te su prikladne za zamjenu mlaznica kod površinskog čistača T-Racer T 300 / T 350 za klase uređaja K 2 do K 7. Komplet se sastoji od tri para mlaznica za različite razrede snage viskotlačnih uređaja, kao i dviju kopči za pričvršćenje.