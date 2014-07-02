Priključni adapter

Uz pomoć priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno priključiti pumpu s unutarnjim navojem na priključak vode.

Uz pomoć priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno priključiti pumpu s unutarnjim navojem na priključak vode s unutarnjim navojem. Priključni navoj: G1 (33,3 mm) na G1 (33.3 mm).

Značajke i prednosti
Priključni adapter
  • Brzo priključenje priključaka vode s unutarnjim navojem na pumpu s unutarnjim navojem.
Optimizirani priključni navoj
  • Sigurno brtvljenje adaptera bez brtveće trake i sl.
Montaža bez alata.
  • Za priključenje nije potreban alat.
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine 1" na 1"
Veličina navoja G1
Promjer 1″
Boja Crna
Dimenzije (d × š × v) (mm) 35 x 75 x 35

Oprema

  • Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
  • Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja
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