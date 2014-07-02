Priključni adapter
Uz pomoć priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno priključiti pumpu s unutarnjim navojem na priključak vode.
Uz pomoć priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno priključiti pumpu s unutarnjim navojem na priključak vode s unutarnjim navojem. Priključni navoj: G1 (33,3 mm) na G1 (33.3 mm).
Značajke i prednosti
Priključni adapter
- Brzo priključenje priključaka vode s unutarnjim navojem na pumpu s unutarnjim navojem.
Optimizirani priključni navoj
- Sigurno brtvljenje adaptera bez brtveće trake i sl.
Montaža bez alata.
- Za priključenje nije potreban alat.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|1" na 1"
|Veličina navoja
|G1
|Promjer
|1″
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|35 x 75 x 35
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja