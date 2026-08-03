Priključni adapter za crpke (aksijalni/radijalni), G1
PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcher crpke s unutarnjim navojem G1 s priključcima vode i priborom drugih ponuđača, kao i starijim Kärcher priborom.
Uz pomoć priključnog adaptera je crpku s unutarnjim navojem moguće brzo i sigurno spojiti s priključkom za vodu s unutarnjim navojem – bilo na usisnoj ili na tlačnoj strani. Prikladan je za priključni navoj G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm). Adapter s jedne strane ima standardni navoj G1 s aksijalnim brtvljenjem (oznaka [2] na proizvodu), a na drugoj strani standardni navoj G1 s radijalnim brtvljenjem (oznaka [1] na proizvodu). Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje vrlo jednostavnu montažu, brtvi iznimno pouzdano te tako jamči rad crpke bez smetnji. Tako je s jedne strane moguće priključiti i pribor drugih proizvođača, a također i stariji Kärcher pribor (oznaka [2]) na Kärcher crpkama s radijalnim sustavom brtvljenja (oznaka [1]). S druge strane, pribor s radijalnim brtvljenjem iz Kärcher serije PerfectConnect (oznaka [1]) moguće je priključiti na sve uobičajene crpke s aksijalnim brtvljenjem (oznaka [2]).
Značajke i prednosti
Priključni adapter
- Brzo priključenje priključaka vode s unutarnjim navojem na pumpu s unutarnjim navojem.
Optimizirani priključni navoj
- Sigurno brtvljenje adaptera bez brtveće trake i sl.
Montaža bez alata
- Za priključenje nije potreban alat.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|36 x 72 x 36
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja