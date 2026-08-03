Uz pomoć priključnog adaptera je crpku s unutarnjim navojem moguće brzo i sigurno spojiti s priključkom za vodu s unutarnjim navojem – bilo na usisnoj ili na tlačnoj strani. Prikladan je za priključni navoj G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm). Adapter s jedne strane ima standardni navoj G1 s aksijalnim brtvljenjem (oznaka [2] na proizvodu), a na drugoj strani standardni navoj G1 s radijalnim brtvljenjem (oznaka [1] na proizvodu). Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje vrlo jednostavnu montažu, brtvi iznimno pouzdano te tako jamči rad crpke bez smetnji. Tako je s jedne strane moguće priključiti i pribor drugih proizvođača, a također i stariji Kärcher pribor (oznaka [2]) na Kärcher crpkama s radijalnim sustavom brtvljenja (oznaka [1]). S druge strane, pribor s radijalnim brtvljenjem iz Kärcher serije PerfectConnect (oznaka [1]) moguće je priključiti na sve uobičajene crpke s aksijalnim brtvljenjem (oznaka [2]).