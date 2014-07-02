Priključni element pumpe uklj. nepovratni ventil, mali
Priključni element pumpe s nepovratnim ventilom služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na pumpe (npr. vrtne pumpe, kućanski automati za vodu i kućni vodovodi).
Priključni element pumpe služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Priključni element pruža odgovarajuće rješenje za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3mm) i crijeva promjera 3/4" odnosno 1". U opsegu isporuke nalaze se jedna holender matica, jedna stezaljka za crijevo, plosnata brtva i nepovratni ventil. DNepovratni ventil može se koristiti u podvodnim pumpama ili podvodnim tlačnim pumpama, kako bi se spriječio povrat vode u pumpu. U svim drugim slučajevima umjesto nepovratnog ventila koristi se plosnata brtva.
Značajke i prednosti
Priključni element
- Za priključenje crijeva na pumpu otporno na vakuum
Okretni navoj
- Za jednostavno postavljanje priključnog elementa pumpe na pumpu, posebice ako je crijevo već montirano na priključni element pumpe.
Za crijeva promjera 3/4" i 1"
- Ovisno o veličini crijeva, može se upotrijebiti odgovarajući priključni element.
Uklj. plosnatu brtvu
- Brtvi priključni element prema pumpi, tako da voda ne može istjecati
Uklj. nepovratni ventil
- Sprječava povratni tok već ispumpane vode. Posebice se preporuča kod primjene podvodnih pumpi i podvodnih tlačnih pumpi.
Uklj. stezaljku za crijevo
- Za pričvršćenje crijeva na priključni element pumpe
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|Odgovara za crijeva 3/4" i 1"
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
- Za primjenu kod poplava
- Za štete od vode u kući i u podrumu (propuštanje perilice za rublje/prodiranje podzemne vode)
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja