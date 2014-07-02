Priključni element pumpe služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Priključni element pruža odgovarajuće rješenje za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3mm) i crijeva promjera 3/4" odnosno 1". U opsegu isporuke nalaze se jedna holender matica, jedna stezaljka za crijevo, plosnata brtva i nepovratni ventil. DNepovratni ventil može se koristiti u podvodnim pumpama ili podvodnim tlačnim pumpama, kako bi se spriječio povrat vode u pumpu. U svim drugim slučajevima umjesto nepovratnog ventila koristi se plosnata brtva.