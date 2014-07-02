Priključni element pumpe uklj. nepovratni ventil, mali

Priključni element pumpe s nepovratnim ventilom služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na pumpe (npr. vrtne pumpe, kućanski automati za vodu i kućni vodovodi).

Priključni element pumpe služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Priključni element pruža odgovarajuće rješenje za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3mm) i crijeva promjera 3/4" odnosno 1". U opsegu isporuke nalaze se jedna holender matica, jedna stezaljka za crijevo, plosnata brtva i nepovratni ventil. DNepovratni ventil može se koristiti u podvodnim pumpama ili podvodnim tlačnim pumpama, kako bi se spriječio povrat vode u pumpu. U svim drugim slučajevima umjesto nepovratnog ventila koristi se plosnata brtva.

Značajke i prednosti
Priključni element
  • Za priključenje crijeva na pumpu otporno na vakuum
Okretni navoj
  • Za jednostavno postavljanje priključnog elementa pumpe na pumpu, posebice ako je crijevo već montirano na priključni element pumpe.
Za crijeva promjera 3/4" i 1"
  • Ovisno o veličini crijeva, može se upotrijebiti odgovarajući priključni element.
Uklj. plosnatu brtvu
  • Brtvi priključni element prema pumpi, tako da voda ne može istjecati
Uklj. nepovratni ventil
  • Sprječava povratni tok već ispumpane vode. Posebice se preporuča kod primjene podvodnih pumpi i podvodnih tlačnih pumpi.
Uklj. stezaljku za crijevo
  • Za pričvršćenje crijeva na priključni element pumpe
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine Odgovara za crijeva 3/4" i 1"
Veličina navoja G1
Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 41 x 65 x 41
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
  • Za primjenu kod poplava
  • Za štete od vode u kući i u podrumu (propuštanje perilice za rublje/prodiranje podzemne vode)
  • Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja
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