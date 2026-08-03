Usisni cjevovodi s PE cijevima promjera 1 1/4" mogu se uz pomoć priključnog elementa vakuumski nepropusno priključiti na usisnu stranu crpke. Tako je, primjerice, moguće pumpati vodu iz alternativnih izvora vode, kao što su cisterne ili bunari, te koristiti za perilicu rublja, ispiranje WC-a ili navodnjavanje vrta. Zahvaljujući unutarnjem navoju G1 mogu se koristiti uobičajena usisna crijeva s priključnim navojem G1. Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora, koji je jednostavan za montažu, posebno pouzdano brtvi – za rad crpki bez smetnji.