Uz pomoć priključnog elementa moguće je vakuumski nepropusno priključiti usisnu stranu crpke na PE cjevovod promjera 1" bez navoja – idealno za korištenje vode iz alternativnih izvora kao što su cisterne ili bunari za perilicu rublja, ispiranje WC-a ili navodnjavanje vrta. Preko vanjskog navoja G1 moguće je spojiti uobičajene usisne garniture s priključnim navojem G1. Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje jednostavnu montažu, posebno pouzdano brtvi te tako jamči rad crpki bez smetnji.