Priključni element za usisne cjevovode 1" (25 mm)
Priključni element za vakuumski nepropusno spajanje usisne strane crpke s usisnim cjevovodima bez navoja (kompatibilan za PE cijev promjera 1"). Uklj. sustav brtvljenja PerfectConnect.
Uz pomoć priključnog elementa moguće je vakuumski nepropusno priključiti usisnu stranu crpke na PE cjevovod promjera 1" bez navoja – idealno za korištenje vode iz alternativnih izvora kao što su cisterne ili bunari za perilicu rublja, ispiranje WC-a ili navodnjavanje vrta. Preko vanjskog navoja G1 moguće je spojiti uobičajene usisne garniture s priključnim navojem G1. Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje jednostavnu montažu, posebno pouzdano brtvi te tako jamči rad crpki bez smetnji.
Značajke i prednosti
Priključni element za usisne cjevovode 1" bez navoja
- Priključenje crpke na cjevovode 1" bez uporabe alata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|54 x 72 x 54
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.