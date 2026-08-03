Priključni element PerfectConnect za usisna i vrtna crijeva znatno pojednostavljuje vakuumski nepropusno priključenje usisnih crijeva na usisnu stranu, te priključenje vrtnih crijeva na tlačnu stranu crpki. Priključni element pruža odgovarajuće rješenje za crpke s priključnim navojem G1 (33,3 mm) i crijeva promjera 3/4" odnosno 1". Mogu se odmah primijeniti za vrtne crpke, kućne automate za vodu i kućne vodovode. U opsegu isporuke su holender matica kao i stezaljka za crijevo. Zahvaljujući sustavu brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora crpke će biti posebno pouzdano zabrtvljene te će zajamčeno raditi bez smetnji.