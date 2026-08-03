Priključni element za usisno i vrtno crijevo 1" + 3/4"

Priključni element služi za montiranje usisnih i vrtnih crijeva na tlačnu i usisnu stranu crpke. Sustav brtvljenja PerfectConnect jamči pouzdano brtvljenje.

Priključni element PerfectConnect za usisna i vrtna crijeva znatno pojednostavljuje vakuumski nepropusno priključenje usisnih crijeva na usisnu stranu, te priključenje vrtnih crijeva na tlačnu stranu crpki. Priključni element pruža odgovarajuće rješenje za crpke s priključnim navojem G1 (33,3 mm) i crijeva promjera 3/4" odnosno 1". Mogu se odmah primijeniti za vrtne crpke, kućne automate za vodu i kućne vodovode. U opsegu isporuke su holender matica kao i stezaljka za crijevo. Zahvaljujući sustavu brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora crpke će biti posebno pouzdano zabrtvljene te će zajamčeno raditi bez smetnji.

Značajke i prednosti
Priključni element
  • Za vakuumski otporno priključenje crijeva na crpku
Okretni navoj
  • Za jednostavno postavljanje priključka crpke na crpku, posebice ako je crijevo već montirano.
Za crijeva promjera 3/4" i 1"
  • Za pričvršćenje crijeva na element priključka crpke.
Uključujući stezaljku crijeva
  • Za pričvršćenje crijeva na element priključka crpke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina navoja G1
Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 45 x 80 x 45

Oprema

  • Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
  • Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja
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