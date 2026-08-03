Priključni element za usisno i vrtno crijevo 1" + 3/4"
Priključni element služi za montiranje usisnih i vrtnih crijeva na tlačnu i usisnu stranu crpke. Sustav brtvljenja PerfectConnect jamči pouzdano brtvljenje.
Priključni element PerfectConnect za usisna i vrtna crijeva znatno pojednostavljuje vakuumski nepropusno priključenje usisnih crijeva na usisnu stranu, te priključenje vrtnih crijeva na tlačnu stranu crpki. Priključni element pruža odgovarajuće rješenje za crpke s priključnim navojem G1 (33,3 mm) i crijeva promjera 3/4" odnosno 1". Mogu se odmah primijeniti za vrtne crpke, kućne automate za vodu i kućne vodovode. U opsegu isporuke su holender matica kao i stezaljka za crijevo. Zahvaljujući sustavu brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora crpke će biti posebno pouzdano zabrtvljene te će zajamčeno raditi bez smetnji.
Značajke i prednosti
Priključni element
- Za vakuumski otporno priključenje crijeva na crpku
Okretni navoj
- Za jednostavno postavljanje priključka crpke na crpku, posebice ako je crijevo već montirano.
Za crijeva promjera 3/4" i 1"
- Za pričvršćenje crijeva na element priključka crpke.
Uključujući stezaljku crijeva
- Za pričvršćenje crijeva na element priključka crpke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|45 x 80 x 45
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja