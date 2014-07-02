Priključni komplet Basic

Priključni komplet za priključenje crijeva za vodu na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Za jednostavno spajanje i savršeno povezivanje crijeva i pumpe.

Basic priključni komplet za točno priključenje crijeva za vodu promjera 1/2" (13 mm) na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode s praktičnim klik-sustavom. Komplet za priključenje prikladan je za sve navedene pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm).

Značajke i prednosti
Uključujući priključak za slavinu
  • Za brzo spajanje spojke s pumpom
Praktični klik-sustav
  • Olakšava spajanje crijeva s pumpom
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 79 x 42 x 42
Područja primjene
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
  • Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja
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