Priključni komplet Basic
Priključni komplet za priključenje crijeva za vodu na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Za jednostavno spajanje i savršeno povezivanje crijeva i pumpe.
Basic priključni komplet za točno priključenje crijeva za vodu promjera 1/2" (13 mm) na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode s praktičnim klik-sustavom. Komplet za priključenje prikladan je za sve navedene pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm).
Značajke i prednosti
Uključujući priključak za slavinu
- Za brzo spajanje spojke s pumpom
Praktični klik-sustav
- Olakšava spajanje crijeva s pumpom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|79 x 42 x 42
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja