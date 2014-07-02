Priključni komplet Premium
Priključni komplet za priključenje crijeva za vodu na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Za jednostavno spajanje i savršeno povezivanje crijeva i pumpe.
Premium priključni komplet za točno priključenje crijeva za vodu promjera 3/4" (19 mm) na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode s praktičnim klik-sustavom. Priključni komplet osigurava veći protok vode, a prikladan je za sve navedene pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm).
Značajke i prednosti
Veliki promjer
- Za veći protok vode
Uključujući priključak za slavinu
- Za brzo spajanje spojke s pumpom
Praktični klik-sustav
- Olakšava spajanje crijeva s pumpom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|84 x 59 x 59
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja