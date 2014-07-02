Premium priključni komplet za točno priključenje crijeva za vodu promjera 3/4" (19 mm) na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode s praktičnim klik-sustavom. Priključni komplet osigurava veći protok vode, a prikladan je za sve navedene pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm).