Produžetak crijeva za prskanje, 5 m
Produžno crijevo za Kärcher L2P mlaznice sa suhim ledom. Ovaj jednostavan produžetak crijeva za raspršivanje jednostavan je način za proširenje radnog dometa mlaznice za led bez napora.
Za jednostavno produžavanje crijeva za raspršivanje na L2P uređajima za pjeskarenje suhim ledom tvrtke Kärcher. Produžno crijevo proširuje radno područje za dodatnu fleksibilnost pri čišćenju puhačem za led. Po potrebi se može spojiti i nekoliko produžnih crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,2