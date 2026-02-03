Produžetak usisnog crijeva
Produžetak usisnog crijeva duljine 3,5 m prikladan je za sve višenamjenske usisavače Kärcher iz područja Home & Garden te osigurava veći radijus djelovanja i veću slobodu kretanja.
Produžetak usisnog crijeva duljine 3,5 m povećava radijus djelovanja, slobodu kretanja i tako olakšava rad posebno pri čišćenju stepenica ili čišćenju unutrašnjosti automobila. Praktičan produžetak usisnog crijeva prikladan je za sve višenamjenske usisavače Kärcher iz područja Home & Garden.
Značajke i prednosti
Povećanje radijusa djelovanja i poboljšanje slobode pokreta (npr. kod unutarnjeg čišćenja automobila)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Interijer vozila
- Renoviranje
- Radionica
- Hobi-prostorija
- Podrum
- Garaža
- Područja oko kuće i vrta
- Područje ulaza
- Stepenice