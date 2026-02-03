Produžetak usisnog crijeva

Produžetak usisnog crijeva duljine 3,5 m prikladan je za sve višenamjenske usisavače Kärcher iz područja Home & Garden te osigurava veći radijus djelovanja i veću slobodu kretanja.

Produžetak usisnog crijeva duljine 3,5 m povećava radijus djelovanja, slobodu kretanja i tako olakšava rad posebno pri čišćenju stepenica ili čišćenju unutrašnjosti automobila. Praktičan produžetak usisnog crijeva prikladan je za sve višenamjenske usisavače Kärcher iz područja Home & Garden.

Značajke i prednosti
Povećanje radijusa djelovanja i poboljšanje slobode pokreta (npr. kod unutarnjeg čišćenja automobila)
Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 3600 x 55 x 64
Područja primjene
  • Interijer vozila
  • Renoviranje
  • Radionica
  • Hobi-prostorija
  • Podrum
  • Garaža
  • Područja oko kuće i vrta
  • Područje ulaza
  • Stepenice
