Produžetak usisnog crijeva duljine 3,5 m povećava radijus djelovanja, slobodu kretanja i tako olakšava rad posebno pri čišćenju stepenica ili čišćenju unutrašnjosti automobila. Praktičan produžetak usisnog crijeva prikladan je za sve višenamjenske usisavače Kärcher iz područja Home & Garden.