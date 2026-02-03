Produžna usisna cijev

Praktična produžna usisna cijev za veći radijus djelovanja. Produžetak usisne cijevi posebno se preporučuje za uporabu na teško dostupnim mjestima poput visokih stropova.

Praktična produžna usisna cijev za veći radijus djelovanja. Produžetak usisne cijevi posebno se preporučuje za uporabu na teško dostupnim mjestima poput visokih stropova. Usisna cijev je duljine 0,5 m i nazivne širine 35 mm.

Značajke i prednosti
Za teško dostupna mjesta kao što su visoki stropovi, duboka svjetlosna okna itd.
Prikladno za sve Kärcher Home & Garden višenamjenske usisavače
Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 480 x 40 x 40
Područja primjene
  • Visoki stropovi
  • Svjetlarnik
