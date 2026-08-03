Visoki prozori, nadsvjetla i druge teško dostupne glatke površine sada ćete očistiti sasvim jednostavno i bez nepraktičnog penjanja na ljestve. To omogućuju teleskopski produžni komplet za naše baterijske usisavače za prozore i vibrirajući baterijski brisač. Komplet se sastoji od 2 teleskopska štapa, prihvatnikom usisavača za prozore s fleksibilnim zglobom, kao i brisača s krpom od mikrovlakana. Komplet nudi do 2 m dodatnog dosega, tako da i osobe nižeg rasta lako mogu savladati radove čišćenja u stambenim prostorijama, kupaonicama ili zimskim vrtovima do visine oko 4 metra.