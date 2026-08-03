Produžni komplet
Jednostavno čišćenje i visokih prozora: uz pomoć teleksopskog produžnog kompleta za baterijske usisavače za prozore kao i vibrirajuće baterijske brisače. Mogućnost izvlačenja od 0,6 do 1,5 metar.
Visoki prozori, nadsvjetla i druge teško dostupne glatke površine sada ćete očistiti sasvim jednostavno i bez nepraktičnog penjanja na ljestve. To omogućuju teleskopski produžni komplet za naše baterijske usisavače za prozore i vibrirajući baterijski brisač. Komplet se sastoji od 2 teleskopska štapa, prihvatnikom usisavača za prozore s fleksibilnim zglobom, kao i brisača s krpom od mikrovlakana. Komplet nudi do 2 m dodatnog dosega, tako da i osobe nižeg rasta lako mogu savladati radove čišćenja u stambenim prostorijama, kupaonicama ili zimskim vrtovima do visine oko 4 metra.
Značajke i prednosti
Jednostavna dostupnost prozorskih površina na većim visinama
Teleskopska drška
Kompatibilnost sa svim usisavačima za prozore i vibrirajućim baterijskim brisačem
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Velike, teško pristupačne staklene površine
- Zimski vrtovi
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