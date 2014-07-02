Produžno crijevo Quick Connect XH 10 Q
Produžno visokotlačno crijevo za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 duž. 10 m za dugo trajanje. Za uređaje K3 - K7 proizvedene od 2008. godine s Quick Connect priključkom.
Produžno visokotlačno crijevo za pištolj "Best" s Quick Connect priključkom. Produžno visokotlačno crijevo dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između pištolja s Quick Connect brzom spojkom i viskotlačnog crijeva i već sve radi bolje. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 ojačano je tekstilnim pletivom te ima zaštitu od savijanja crijeva kao i stabilni priključak od mesinga za dugotrajnost. Produžno crijevo izdržava tlak do 160 bara te je kosntruirano za temperature do 60 °C. Produžno crijevo se također može koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K3-K7.
Značajke i prednosti
Produžno crijevo 10 m
- Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
Quick Connect priključak
- Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Kvalitetno crijevo DN 8 ojačan tekstilnim pletivom
- Zaštita crijeva od savijanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dužina (m)
|10
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT