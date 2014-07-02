Produžno visokotlačno crijevo za pištolj "Best" s Quick Connect priključkom. Produžno visokotlačno crijevo dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između pištolja s Quick Connect brzom spojkom i viskotlačnog crijeva i već sve radi bolje. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 ojačano je tekstilnim pletivom te ima zaštitu od savijanja crijeva kao i stabilni priključak od mesinga za dugotrajnost. Produžno crijevo izdržava tlak do 160 bara te je kosntruirano za temperature do 60 °C. Produžno crijevo se također može koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K3-K7.