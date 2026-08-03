Produžno crijevo za SC 1

Uz pomoć produžnog crijeva za SC 1 moguće je bez problema očistiti čak i teško dostupna mjesta kao što su kutovi i niše.

Uz pomoć produžnog crijeva SC moguće je bez problema i bez muke očistiti čak i teško dostupna mjesta kao što su kutovi i niše. Ostale dijelove pribora, kao što su ručna mlaznica, Power mlaznica i dr., moguće je bez daljnjega uvijek priključiti.

Značajke i prednosti
Kompatibilnost s drugim priborom
  • Praktična montaža pribora, kao što je ručna mlaznica, okrugla četka ili Power mlaznica, na produžno crijevo.
Fleksibilno produžno crijevo za rad bez muke
  • Jednostavno čišćenje teško pristupačnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 375 x 51 x 220
Područja primjene
  • Radne površine u kuhinji
  • Odvodne cijevi
  • Umivaonici
  • Armature
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Kupaonice
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