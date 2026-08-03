Produžno crijevo za SC 1
Uz pomoć produžnog crijeva za SC 1 moguće je bez problema očistiti čak i teško dostupna mjesta kao što su kutovi i niše.
Uz pomoć produžnog crijeva SC moguće je bez problema i bez muke očistiti čak i teško dostupna mjesta kao što su kutovi i niše. Ostale dijelove pribora, kao što su ručna mlaznica, Power mlaznica i dr., moguće je bez daljnjega uvijek priključiti.
Značajke i prednosti
Kompatibilnost s drugim priborom
- Praktična montaža pribora, kao što je ručna mlaznica, okrugla četka ili Power mlaznica, na produžno crijevo.
Fleksibilno produžno crijevo za rad bez muke
- Jednostavno čišćenje teško pristupačnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|375 x 51 x 220
Područja primjene
- Radne površine u kuhinji
- Odvodne cijevi
- Umivaonici
- Armature
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Kupaonice
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