Produžno crijevo za čistače suhim ledom s tehnologijom tekućine u pelete za proizvodnju suhog leda iz tekućeg CO2 za trenutnu upotrebu. Kärcher posebno preporučuje produžetak od 5 metara kako bi se proširio opseg upotrebe L2P stroja kada se koriste snopovi boca CO2. Crijevo je također prikladno za spajanje pojedinačnih CO2 boca.