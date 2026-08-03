Proširenje opskrbnog voda CO2, 5 m
Produžno crijevo duljine 5 m za spajanje CO2 cilindara ili snopova cilindara na mlaznice sa suhim ledom s integriranom proizvodnjom suhog leda (tekućina u pelet/L2P).
Produžno crijevo za čistače suhim ledom s tehnologijom tekućine u pelete za proizvodnju suhog leda iz tekućeg CO2 za trenutnu upotrebu. Kärcher posebno preporučuje produžetak od 5 metara kako bi se proširio opseg upotrebe L2P stroja kada se koriste snopovi boca CO2. Crijevo je također prikladno za spajanje pojedinačnih CO2 boca.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|5000 x 42 x 42