PS 30 Plus
Snažan uređaj za ribanje PS 30 Plus uklanja tvrdokornu prljavštinu pomoću 3 visokotlačne mlaznice. Zahvaljujući okretnoj bočnoj mlaznici, svi kutovi i rubovi mogu se očistiti bez poteškoća.
Visokim tlakom protiv tvrdokorne prljavštine: snažan uređaj za ribanje PS 30 Plus idealan je za uklanjanje tvrdokorne prljavštine na malim do srednje velikim površinama. 3 pričvršćene visokotlačne mlaznice omogućuju izvrsne rezultate i optimalnu površinsku učinkovitost. Kako biste učinkovito i bez poteškoća očistili sve kutove i rubove, bočna mlaznica može se zakrenuti za 45 stupnjeva. Istovremeno je korisnik zaštićen od prskanja. Još jedna pogodnost: zahvaljujući kompaktnoj izvedbi, PS 30 Plus posebno je pogodan za čišćenje stepenica. Glava s četkom je pomična te se može fleksibilno upotrijebiti: može se zakrenuti za 360 stupnjeva za čišćenje teško dostupnih površina. Sve glatke površine se nakon čišćenja mogu obrisati pomoću integriranog nastavka protiv prljavštine. Na taj se način preostala nečista voda brzo uklanja te su površine odmah spremne za korištenje.
Značajke i prednosti
Okretna bočna mlaznicaSavršeno čišćenje bez prskanja u svim kutovima i rubovima.
Mogućnost okretanja glave četke za 360°Za veliku fleksibilnost na teško dostupnim mjestima.
Prsten od čekinja (također na bočnoj mlaznici)Štiti od prskanja neovisno o postavkama mlaznice.
Tri visokotlačne mlaznice
- Učinkovito čišćenje tvrdokorne prljavštine.
Kompaktan oblik
- Omogućuje komforno čišćenje u uskim prostorima.
Kombinacija visokog tlaka i tlaka na ručnoj četki
- Omogućuje posebno učinkovito čišćenje u odnosu na obične uređaje za ribanje.
Gumica za brisanje stakla
- Jednostavno uklanjanje nečiste vode. Može se zamijeniti bez alata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|749 x 264 x 768
Kompatibilni uređaji
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Premium
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
- KHP 4 *AT
Područja primjene
- Stepenice
- Terasa
- Balkon
- (Ulazi) dvorišta, prilazi