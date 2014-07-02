PS 40 power swab površinski čistač
PS 40 Power ribač s 3 integr. visokotl. mlazn. Snažno, pouzdano i brzo odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s razl. površ. Idealan za stepenice i rubove. S integr. gumom za otkl. prljave vode.
PS 40 Power ribač s tri integrirane visokotlačne mlaznice i gumenom trakom pruža mnogo više od učinka čišćenja običnog, manualnog ribača. Ovaj snažni ribač zahvaljujući visokom tlaku pouzdano i brzo odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s najrazličitijih površina. Posebice se preporuča PS 40 Power ribač za čišćenje stepenica, terasa, fasada, garaža, balkona, zidova, putova i kolnih ulaza. Idealan je također i za čišćenje stepenica i rubova. Prikladan je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.
Značajke i prednosti
Tri integrirane visokotlačne mlaznice
- Odstranjivanje tvrdokorne prljavštine s najrazličitijih površina.
Integrirana gumena traka
- Brzo uklanjanje ostatka vode
Kompaktan oblik
- Idealno za čišćenje kutova i rubova bez prskanja.
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Odstranjivanje tvrdokorne prljavštine s najrazličitijih površina.
Kombinacija visokotlačnog mlaza i manualnog pritiska četke
- Posebno jak učinak čišćenja u usporedbi s običnim ribačem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
Područja primjene
- Stepenice
- Terasa
- Fasada
- Garaža
- Vrtni i kameni zidovi
- Balkon
- Staze
- (Ulazi) dvorišta, prilazi