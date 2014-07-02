PS 40 power swab površinski čistač

PS 40 Power ribač s 3 integr. visokotl. mlazn. Snažno, pouzdano i brzo odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s razl. površ. Idealan za stepenice i rubove. S integr. gumom za otkl. prljave vode.

PS 40 Power ribač s tri integrirane visokotlačne mlaznice i gumenom trakom pruža mnogo više od učinka čišćenja običnog, manualnog ribača. Ovaj snažni ribač zahvaljujući visokom tlaku pouzdano i brzo odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s najrazličitijih površina. Posebice se preporuča PS 40 Power ribač za čišćenje stepenica, terasa, fasada, garaža, balkona, zidova, putova i kolnih ulaza. Idealan je također i za čišćenje stepenica i rubova. Prikladan je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.

Značajke i prednosti
Tri integrirane visokotlačne mlaznice
  • Odstranjivanje tvrdokorne prljavštine s najrazličitijih površina.
Integrirana gumena traka
  • Brzo uklanjanje ostatka vode
Kompaktan oblik
  • Idealno za čišćenje kutova i rubova bez prskanja.
Snažno čišćenje visokim tlakom
  • Odstranjivanje tvrdokorne prljavštine s najrazličitijih površina.
Kombinacija visokotlačnog mlaza i manualnog pritiska četke
  • Posebno jak učinak čišćenja u usporedbi s običnim ribačem.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 744 x 303 x 759
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Stepenice
  • Terasa
  • Fasada
  • Garaža
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Balkon
  • Staze
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
