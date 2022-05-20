Ravni nabrani filter Renovation KFI 4440
Poseban plosnati nabrani filtar za dugotrajnu usisnu snagu pri usisavanju fine prašine tijekom renoviranja i pri radu s električnim alatima. Prikladno za Kärcher mokre i suhe usisavače.
Renovation KFI 4440 poseban plosnati nabrani filtar idealan je za usisavanje fine i grube prljavštine, kao i tekućina. Također je savršen za usisavanje fine prašine koja nastaje tijekom radova obnove i rada s električnim alatima. Poliesterski materijal čini filter otpornim na vlagu. Neprianjajući premaz također učinkovito sprječava začepljenje filtra i osigurava dugotrajnu snagu usisavanja i optimalnu filtraciju prašine tijekom uporabe. Ugrađen u patentiranu kutiju za filtar, plosnati naborani filtar može se posebno jednostavno i brzo zamijeniti – bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno otvorite kutiju za filtar, promijenite filtar, zatvorite kutiju za filtar – i to je to. Razvijen kao prilagođen kupcima za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 mokre i suhe usisavače.
Značajke i prednosti
Filtarski materijal od poliestera s premazom protiv lijepljenja
- Za dugotrajnu snagu usisavanja i optimalno filtriranje prašine tijekom uporabe.
- Za nesmetan rad.
- Otporan na vlagu i dugotrajan.
Patentirana tehnika vađenja filtra
- Mokro i suho usisavanje bez potreba za zamjenom filtera
- Zamijenite plosnati naborani filtar u nekoliko sekundi rasklapanjem kutije filtra – bez kontakta s prljavštinom.
Prikladno za Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 mokre i suhe usisavače
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Sitni prah
- Fina prljavština
- Gruba prljavština
- Tekućine
- Radionica
- Renoviranje