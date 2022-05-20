Renovation KFI 4440 poseban plosnati nabrani filtar idealan je za usisavanje fine i grube prljavštine, kao i tekućina. Također je savršen za usisavanje fine prašine koja nastaje tijekom radova obnove i rada s električnim alatima. Poliesterski materijal čini filter otpornim na vlagu. Neprianjajući premaz također učinkovito sprječava začepljenje filtra i osigurava dugotrajnu snagu usisavanja i optimalnu filtraciju prašine tijekom uporabe. Ugrađen u patentiranu kutiju za filtar, plosnati naborani filtar može se posebno jednostavno i brzo zamijeniti – bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno otvorite kutiju za filtar, promijenite filtar, zatvorite kutiju za filtar – i to je to. Razvijen kao prilagođen kupcima za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 mokre i suhe usisavače.