Ravni nabrani filter Renovation KFI 4440

Poseban plosnati nabrani filtar za dugotrajnu usisnu snagu pri usisavanju fine prašine tijekom renoviranja i pri radu s električnim alatima. Prikladno za Kärcher mokre i suhe usisavače.

Renovation KFI 4440 poseban plosnati nabrani filtar idealan je za usisavanje fine i grube prljavštine, kao i tekućina. Također je savršen za usisavanje fine prašine koja nastaje tijekom radova obnove i rada s električnim alatima. Poliesterski materijal čini filter otpornim na vlagu. Neprianjajući premaz također učinkovito sprječava začepljenje filtra i osigurava dugotrajnu snagu usisavanja i optimalnu filtraciju prašine tijekom uporabe. Ugrađen u patentiranu kutiju za filtar, plosnati naborani filtar može se posebno jednostavno i brzo zamijeniti – bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno otvorite kutiju za filtar, promijenite filtar, zatvorite kutiju za filtar – i to je to. Razvijen kao prilagođen kupcima za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 mokre i suhe usisavače.

Značajke i prednosti
Filtarski materijal od poliestera s premazom protiv lijepljenja
  • Za dugotrajnu snagu usisavanja i optimalno filtriranje prašine tijekom uporabe.
  • Za nesmetan rad.
  • Otporan na vlagu i dugotrajan.
Patentirana tehnika vađenja filtra
  • Mokro i suho usisavanje bez potreba za zamjenom filtera
  • Zamijenite plosnati naborani filtar u nekoliko sekundi rasklapanjem kutije filtra – bez kontakta s prljavštinom.
Prikladno za Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 mokre i suhe usisavače
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 163 x 104 x 50
Područja primjene
  • Sitni prah
  • Fina prljavština
  • Gruba prljavština
  • Tekućine
  • Radionica
  • Renoviranje
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