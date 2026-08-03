Stezni nosač pruža veću fleksibilnost pri postavljanju RTK antene. Sve što trebate učiniti je umetnuti glavu antene u nosač i zatim je stezaljkom pričvrstiti na horizontalne elemente. Nosač se može prebaciti s vodoravnog na okomiti u samo jednom jednostavnom koraku. Ovdje se mora održavati jasan pogled na nebo od 100°. Može se montirati na vrtne ograde, balkone, penjalice itd.