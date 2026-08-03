RCX clamp bracket
Fleksibilna montaža RTK antene na vodoravne ili okomite elemente putem steznog mehanizma.
Stezni nosač pruža veću fleksibilnost pri postavljanju RTK antene. Sve što trebate učiniti je umetnuti glavu antene u nosač i zatim je stezaljkom pričvrstiti na horizontalne elemente. Nosač se može prebaciti s vodoravnog na okomiti u samo jednom jednostavnom koraku. Ovdje se mora održavati jasan pogled na nebo od 100°. Može se montirati na vrtne ograde, balkone, penjalice itd.
Značajke i prednosti
Sigurnosni nosač
- RTK antena može se čvrsto montirati u sigurnom položaju pomoću mehanizma s vijcima.
Fleksibilna montaža
- Stezni nosač otvara mnoge mogućnosti za montažu na vodoravne ili okomite elemente kao što su vrtne ograde, balkoni, penjalice itd.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|290 x 110 x 135