RCX garage
Garaža štiti robotsku kosilicu RCX od sunca i kiše. Krov garaže može se sklopiti kako bi robotska kosilica radila u stanici za punjenje.
Robusna robotska kosilica RCX sama je dobro zaštićena od sunca i kiše, ali garaža može dodatno produžiti životni vijek uređaja. Čvrsti plastični krov štiti od jakih padalina i sunčeve svjetlosti, održavajući izgled i funkcionalnost uređaja. Krov garaže može se sklopiti za praktično upravljanje robotskom kosilicom u stanici za punjenje. Garaža se može postaviti u nekoliko jednostavnih koraka i može se čvrsto pričvrstiti na tlo s četiri isporučena klinova za tlo.
Značajke i prednosti
Zaštita od vremenskih uvjeta
- Ispod garaže, robotska kosilica je zaštićena od sunca i oborina.
- Životni vijek robotske kosilice može se produžiti zahvaljujući ovoj zaštiti.
Jednostavna instalacija
- Garaža se sastavlja u nekoliko jednostavnih koraka.
- Garaža se može brzo i sigurno pričvrstiti na tlo pomoću četiri isporučena klinova za tlo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|3,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|885 x 625 x 380