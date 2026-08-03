RCX garage

Garaža štiti robotsku kosilicu RCX od sunca i kiše. Krov garaže može se sklopiti kako bi robotska kosilica radila u stanici za punjenje.

Robusna robotska kosilica RCX sama je dobro zaštićena od sunca i kiše, ali garaža može dodatno produžiti životni vijek uređaja. Čvrsti plastični krov štiti od jakih padalina i sunčeve svjetlosti, održavajući izgled i funkcionalnost uređaja. Krov garaže može se sklopiti za praktično upravljanje robotskom kosilicom u stanici za punjenje. Garaža se može postaviti u nekoliko jednostavnih koraka i može se čvrsto pričvrstiti na tlo s četiri isporučena klinova za tlo.

Značajke i prednosti
Zaštita od vremenskih uvjeta
  • Ispod garaže, robotska kosilica je zaštićena od sunca i oborina.
  • Životni vijek robotske kosilice može se produžiti zahvaljujući ovoj zaštiti.
Jednostavna instalacija
  • Garaža se sastavlja u nekoliko jednostavnih koraka.
  • Garaža se može brzo i sigurno pričvrstiti na tlo pomoću četiri isporučena klinova za tlo.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 3,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 885 x 625 x 380
Kompatibilni uređaji
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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