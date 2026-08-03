Robusna robotska kosilica RCX sama je dobro zaštićena od sunca i kiše, ali garaža može dodatno produžiti životni vijek uređaja. Čvrsti plastični krov štiti od jakih padalina i sunčeve svjetlosti, održavajući izgled i funkcionalnost uređaja. Krov garaže može se sklopiti za praktično upravljanje robotskom kosilicom u stanici za punjenje. Garaža se može postaviti u nekoliko jednostavnih koraka i može se čvrsto pričvrstiti na tlo s četiri isporučena klinova za tlo.