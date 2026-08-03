Re!Fibe Universal floor cloth set EasyFix
Re!Fibe krpe za čišćenje podova izrađene od 100% recikliranog poliestera s CiCLO®¹⁾ tehnologijom (bez kopče na čičak) idealne su za uklanjanje tvrdokorne prljavštine s parnim čistačem.
Re!Fibe set krpa za čišćenje podova sadrži dvije upijajuće i izdržljive krpe za čišćenje podova izrađene od 100 posto recikliranog poliestera s tehnologijom CiCLO®¹⁾ (zatvarač na kuku i petlju nije uključen). CiCLO® je tehnologija koja ubrzava razgradnju poliesterskih vlakana, što rezultira manjim onečišćenjem vode mikroplastikom.²⁾ Tekstilna tkanina s posebnom strukturom petlje osigurava posebno dobro upijanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja. Zahvaljujući sustavu kuka i petlja, krpe za čišćenje podova mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu za parni čistač: jednostavno ih pritisnite na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.
Značajke i prednosti
100% reciklirani poliester s CiCLO® tehnologijom¹⁾Posebna struktura petlje u krpi osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja na svim zabrtvljenim tvrdim površinama. Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičakaJednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem. Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za podKod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore. Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 115 x 10
²⁾ Svaki put kada se tekstil pere, otpuštaju se mikrovlakna koja završavaju u našim oceanima. Razgradnja poliesterskih vlakana CiCLO® tehnologijom iznosi 94,3% u 3,7 godina, dok je razgradnja običnih poliesterskih vlakana samo 4,9% u 3,7 godina (prema standardu ASTM D6691). Ova tkanina nije kompostabilna. Odložite u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Logotip i oznake CiCLO® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Intrinsic Advanced Materials, LLC.
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice