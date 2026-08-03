Re!Fibe Universal floor cloth set EasyFix

Re!Fibe krpe za čišćenje podova izrađene od 100% recikliranog poliestera s CiCLO®¹⁾ tehnologijom (bez kopče na čičak) idealne su za uklanjanje tvrdokorne prljavštine s parnim čistačem.

Re!Fibe set krpa za čišćenje podova sadrži dvije upijajuće i izdržljive krpe za čišćenje podova izrađene od 100 posto recikliranog poliestera s tehnologijom CiCLO®¹⁾ (zatvarač na kuku i petlju nije uključen). CiCLO® je tehnologija koja ubrzava razgradnju poliesterskih vlakana, što rezultira manjim onečišćenjem vode mikroplastikom.²⁾ Tekstilna tkanina s posebnom strukturom petlje osigurava posebno dobro upijanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja. Zahvaljujući sustavu kuka i petlja, krpe za čišćenje podova mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu za parni čistač: jednostavno ih pritisnite na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.

Značajke i prednosti
Re!Fibe Universal floor cloth set EasyFix: 100% reciklirani poliester s CiCLO® tehnologijom¹⁾
100% reciklirani poliester s CiCLO® tehnologijom¹⁾
Posebna struktura petlje u krpi osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja na svim zabrtvljenim tvrdim površinama. Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Re!Fibe Universal floor cloth set EasyFix: Praktičan sustav čičaka
Praktičan sustav čičaka
Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem. Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Re!Fibe Universal floor cloth set EasyFix: Nožna spojnica na krpi za pod
Nožna spojnica na krpi za pod
Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore. Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 115 x 10

²⁾ Svaki put kada se tekstil pere, otpuštaju se mikrovlakna koja završavaju u našim oceanima. Razgradnja poliesterskih vlakana CiCLO® tehnologijom iznosi 94,3% u 3,7 godina, dok je razgradnja običnih poliesterskih vlakana samo 4,9% u 3,7 godina (prema standardu ASTM D6691). Ova tkanina nije kompostabilna. Odložite u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Logotip i oznake CiCLO® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Intrinsic Advanced Materials, LLC.

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Područja primjene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
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