Re!Fibe set krpa za čišćenje podova sadrži dvije upijajuće i izdržljive krpe za čišćenje podova izrađene od 100 posto recikliranog poliestera s tehnologijom CiCLO®¹⁾ (zatvarač na kuku i petlju nije uključen). CiCLO® je tehnologija koja ubrzava razgradnju poliesterskih vlakana, što rezultira manjim onečišćenjem vode mikroplastikom.²⁾ Tekstilna tkanina s posebnom strukturom petlje osigurava posebno dobro upijanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja. Zahvaljujući sustavu kuka i petlja, krpe za čišćenje podova mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu za parni čistač: jednostavno ih pritisnite na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.