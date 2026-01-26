Kvalitetne rezervne mlaznice omogućuju brzu i jednostavnu zamjenu mlaznica površinskih čistača T-Racer T 7 Plus, T 5 i T 450. Priložena su tri para mlaznica za različite razrede učinka visokotlačnih čistača te dvije stezaljke za pričvršćivanje. Za T-Racer T 7 Plus i T 450 jedna Power mlaznica za čišćenje kutova i rubova kao i jedna mlaznica za ispiranje očišćene površine dio su kompleta.