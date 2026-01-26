Rezervne mlaznice za T-Racer
Kvalitetne rezervne mlaznice jamče jednostavnu zamjenu i prikladne su za površinske čistače T-Racer T 7 Plus, T 5 i T 450. Priložene su mlaznice za različite razrede učinka visokotlačnih čistača.
Kvalitetne rezervne mlaznice omogućuju brzu i jednostavnu zamjenu mlaznica površinskih čistača T-Racer T 7 Plus, T 5 i T 450. Priložena su tri para mlaznica za različite razrede učinka visokotlačnih čistača te dvije stezaljke za pričvršćivanje. Za T-Racer T 7 Plus i T 450 jedna Power mlaznica za čišćenje kutova i rubova kao i jedna mlaznica za ispiranje očišćene površine dio su kompleta.
Značajke i prednosti
Zamjenska mlaznica
- Brža i jednostavnija zamjena starih mlaznica.
- Visoka kvaliteta za dug životni vijek.
Visoki tlak - plosnati mlaz
- Ravnomjerno čišćenje i otapanje tvrdokornih nečistoća.
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Učinkovito otapanje prljavštine i čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|17 x 17 x 18
Za druge modele obratite se nekom od naših servisnih partnera ili prodavača Kärcher proizvoda.