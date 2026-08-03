Prikladan alat za radove čišćenja sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom u Kärcherovom procesu Liquid-to-Pellet. Okasti ključ otpušta poklopce CO2 boca i istovremeno služi za pričvršćivanje CO2 crijeva na CO2 bocu. Ključ se postavlja na priključak cilindra Ice Blastera radi jednostavnog transporta i zaštite od gubitka.