Ring spanner wrench SW30 / SW32
Okasti ključ s funkcijom 2-u-1. Prikladno za otpuštanje poklopca boce CO2 i za pričvršćivanje crijeva CO2 na bocu.
Prikladan alat za radove čišćenja sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom u Kärcherovom procesu Liquid-to-Pellet. Okasti ključ otpušta poklopce CO2 boca i istovremeno služi za pričvršćivanje CO2 crijeva na CO2 bocu. Ključ se postavlja na priključak cilindra Ice Blastera radi jednostavnog transporta i zaštite od gubitka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1